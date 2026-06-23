logo

BTC/USD

62370

ETH/USD

1656.18

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин окончательно проигрывает войну: в США разгромили "достижения" диктатора на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин окончательно проигрывает войну: в США разгромили "достижения" диктатора на фронте

Российские войска продолжают действовать по схемам, которые использовали в течение последних четырех лет

23 июня 2026, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на длительные наступательные действия и значительные ресурсы, которые Россия продолжает бросать на войну против Украины, в последние месяцы ее армия не смогла добиться значительных успехов на поле боя. В то же время украинские силы все активнее наносят удары по военным объектам в тылу противника, что создает дополнительное давление на российское командование. На этом фоне все чаще звучат предположения, что оккупационные войска могли достигнуть пределов своих наступательных возможностей. Такую оценку ситуации высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес.

Путин окончательно проигрывает войну: в США разгромили "достижения" диктатора на фронте

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание, что нынешнее положение российской армии можно объяснить классическими военными теориями о кульминационной точке наступления, которую в свое время описывали известные стратеги Карл фон Клаузевиц и Антуан-Анри Жомини.

По словам Годжеса, обычно армия теряет способность к дальнейшему продвижению из-за нехватки ресурсов, проблем с обеспечением или чрезмерных потерь личного состава. В то же время, он не считает, что Россия уже столкнулась с критическим дефицитом людей или вооружения.

"Я не стал бы утверждать, что в российских наземных силах закончились люди или поставки. Дело в том, что у них закончились идеи. Они до сих пор пытаются повторять то, что делали на протяжении последних четырех лет. И пока они не придумают, как прорвать линию обороны Украины, пока россияне не поймут, как это сделать, думаю, думаю. российской стороны", – объяснил он.

Генерал подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о эффективности украинской обороны. Украинским военным удалось значительно сдержать наступательный потенциал противника и уменьшить риски для личного состава на передовой.

В то же время, Годжес предостерег, что сам факт остановки российского продвижения еще не означает автоматического изменения ситуации в пользу Украины. По его мнению, для достижения перелома на фронте Киеву необходимо найти решения, позволяющие существенно изменить баланс сил и создать новые возможности для собственных наступательных действий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Литва может взять на себя роль посредника в урегулировании дипломатического напряжения между Украиной и Польшей, которое в последнее время заметно обострилось. В Вильнюсе считают, что нынешняя ситуация требует активных действий по сохранению партнерских отношений между двумя странами и недопущению негативных последствий для безопасности всего региона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rosiyska-armiya-ne-maye-suttyevih-perevag-fronti-godzhes-poyasniv_n3092955
Теги:

Новости

Все новости