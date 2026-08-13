Рекордна за всі часи сума: ЄС пішов на кардинальний крок для підтримки України

У червні міжнародні партнери надали Україні 7,2 млрд євро військової допомоги. Це найбільший місячний обсяг підтримки після припинення американського фінансування та один із найвищих показників за весь період повномасштабної війни.

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За даними Кільського інституту світової економіки, востаннє більше військової допомоги Україна отримувала у квітні 2024 року — тоді її обсяг становив 9,04 млрд євро. Таким чином, червневий показник став третім найбільшим за місяць від початку російського вторгнення.

Головним фактором різкого збільшення підтримки стало фінансування з боку Європейського Союзу. У травні та червні європейські інституції спрямували 4,3 млрд євро військової допомоги в межах Кредиту ЄС на підтримку України.

Керівник проєкту Ukraine Support Tracker Таро Нішикава назвав швидкий запуск цієї програми позитивним сигналом для Києва. За його словами, механізм кредитування дозволяє забезпечувати Україну додатковими ресурсами для оборони.

Серед окремих країн найбільші внески у червні зробили Німеччина, яка надала близько 700 млн євро, Данія — 600 млн, а Нідерланди — приблизно 500 млн євро.

Водночас загальна картина довгострокової підтримки залишається складнішою. До припинення американського фінансування у лютому 2025 року середньомісячний обсяг військової допомоги Україні становив близько 3,46 млрд євро. Після цього він скоротився до приблизно 2,94 млрд євро.

При цьому залежність від американських озброєнь зберігається. Європейські держави частково закуповують необхідну техніку у виробників зі США або використовують американські запаси. Особливо це стосується систем Patriot, для яких Європа поки не має достатньої кількості альтернатив.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не виключає контактів із білоруською владою, якщо такі кроки допоможуть зберегти життя людей або сприятимуть припиненню бойових дій. Водночас Київ продовжує розмежовувати білоруський народ і режим Олександра Лукашенка. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.