Напередодні зими дедалі більше військових експертів попереджають: Росія може зробити ставку не на масштабний наступ, а на масований ракетний терор. Дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, зростання виробництва балістичних ракет у РФ і постійні атаки по українських містах свідчать про те, що Кремль прагнутиме виснажити Україну не лише військово, а й психологічно. Найближчі місяці можуть стати одним із найскладніших етапів повномасштабної війни. Чи витримає Україна це складне випробування? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найбільша загроза цієї зими полягає не у можливому масштабному наступі Росії, а в систематичних ударах балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі, промислових об'єктах і великих містах. Кремль може намагатися залишити українців без світла, тепла та води, створити гуманітарну кризу й посилити психологічний тиск, розраховуючи схилити Київ і його партнерів до переговорів на вигідних для Москви умовах.

Водночас навіть такий сценарій не є безвихідним. Україна має прискорювати розвиток власного оборонно-промислового комплексу, нарощувати виробництво далекобійної зброї та систем ППО, а також активніше знищувати російські пускові установки, склади й підприємства військової промисловості. Не менш важливою залишається підтримка союзників: спільне виробництво озброєнь, розширення можливостей протиповітряної оборони та подальший дипломатичний тиск на партнерів можуть суттєво зменшити ризики майбутньої зими.

Чат-бот Gemini переконує, що ставка Кремля на балістичні ракети цієї зими створює ризик системного колапсу енергетики, адже короткий час підльоту "Іскандерів" та "Кинджалів" робить їх найскладнішою ціллю для ППО. За найгіршого сценарію цілеспрямовані удари по автотрансформаторах 750 кВ та розподільчих пристроях АЕС можуть розшипити єдину енергосистему на ізольовані "острівці". Це загрожує каскадними блекаутами у мільйонниках, зупинкою теплопостачання в морози та тривалими періодами відновлення життєзабезпечення міст на тлі дефіциту засобів протиракетної оборони.

Уникнути катастрофи дозволяє поєднання асиметричних заходів та пасивного захисту. Оскільки перехопити кожну балістичну ракети в повітрі неможливо, вирішальним стає знищення пускових установок і складів ворога на його території за допомогою далекобійної зброї. Паралельно фізичне укриття ключових трансформаторів під бетонні саркофаги та точкова концентрація комплексів Patriot чи SAMP/T навколо критичних об'єктів дозволять утримати цілісність системи й пройти зимовий період без глобального розвалу мережі.

Чат-бот Copilot вважає, що найгірший сценарій цієї зими полягає у масованих ударах Росії балістичними ракетами по енергетичній інфраструктурі, транспортних вузлах і промислових об'єктах. Через дефіцит сучасних систем протиракетної оборони такі атаки можуть спричинити тривалі відключення електроенергії, тепла та водопостачання, особливо в період морозів. Окрім гуманітарних наслідків, Кремль розраховує посіяти паніку серед населення, підірвати довіру до влади та посилити тиск на західних партнерів України.

Втім, навіть цей сценарій не є безвихідним. Україна має нарощувати власне виробництво засобів ППО, дронів і далекобійної зброї, а також активно знищувати російські пускові установки, склади боєприпасів і підприємства оборонної промисловості. Не менш важливо зміцнювати резервні енергетичні системи та продовжувати дипломатичну роботу із союзниками, щоб отримати додаткові засоби протиповітряної оборони. Поєднання внутрішньої стійкості, розвитку власного ОПК та міжнародної підтримки здатне значно зменшити ризики навіть найскладнішої зими.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що майбутня зима справді може бути дуже складною. Але вирішальним фактором стане не лише кількість російських ракет, а й швидкість, з якою Україна та її союзники адаптуються до нової тактики Кремля. Історія цієї війни вже неодноразово доводила: перевага не завжди залишається за тим, хто має більше зброї. Часто перемагає той, хто швидше змінюється і нав'язує противнику нові правила гри.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії, адже це безпосередньо відповідає національним інтересам Польщі.