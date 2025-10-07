Путін знайщов підступний спосіб, як ще більш жорстко обстрілювати Україну: деталі

Росія оновила свої технології та тактику завдання ударів по Україні, щоб перевантажити українську систему ППО і зробити атаки більш руйнівними. Про це повідомляє аналітик видання Bild Юліан Рьопке.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, деякі іранські безпілотники Shahed тепер оснащені камерами та передавачами, які в режимі реального часу передають координати українських протиповітряних систем безпеки до Москви.

"Після отримання цих даних російські війська завдають ракетних та балістичних ударів, виводячи з ладу оборону цілих регіонів," – пояснює Рьопке.

Крім того, Росія змінила тактику: замість масового запуску дронів вони відправляють їх невеликими групами через кожні 30 хвилин, що створює додаткове навантаження на українську ППО.

Український офіцер зазначив, що така тактика виснажує систему протиповітряної оборони та спричиняє руйнування міст і селищ біля кордону з Росією.

Раніше Financial Times повідомляло, що Росія модернізувала ракети "Іскандер-М" і "Кинджал", наділивши їх здатністю до несподіваних маневрів для ухилення від систем Patriot. Це призвело до зниження ефективності їх збиття з 37% у серпні до 6% у вересні.

За інформацією української розвідки, Китай надає Росії супутникові дані, які використовуються для планування ракетних ударів по Україні.

Як вже писали "Коментарі", колишній позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що розрив із Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом у Великій Британії, стався через низку публічних недружніх кроків, які тимчасово призупинили їхню багаторічну дружбу. Він підкреслив, що їхні погляди на війну суттєво відрізняються.