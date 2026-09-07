Путін захоче отримати це за столом переговорів: п’ять небезпечних поступок, які знищать Україну

Перспектива переговорів про завершення війни неминуче порушує найскладніше питання — якою може бути ціна миру для України. Прагнення зупинити бойові дії зрозуміле, однак компроміс, який послабить державу, обмежить її суверенітет або залишить Росії можливість підготуватися до нового вторгнення, здатен перетворити мирну угоду лише на тимчасове перемир’я. Особливо небезпечною ситуація стане, якщо заради швидкого результату на Київ почнуть тиснути партнери, переконуючи погодитися на поступки Кремлю. Які п’ять червоних ліній Україна не повинна перетинати навіть заради припинення війни? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту Copilot, першою лінією є суверенітет і територіальна цілісність — жодні переговори не можуть передбачати відмову від окупованих територій чи легалізацію російських захоплень. Другою є право на безпеку: Україна не може погодитися на обмеження власних оборонних можливостей чи відмову від підтримки союзників. Третя лінія — справедливість і відповідальність: агресор має понести покарання за воєнні злочини, інакше будь-яке перемир’я стане лише паузою перед новою хвилею насильства.

Четвертим принципом є незалежність зовнішньої політики. Україна не може допустити, щоб Кремль диктував її міжнародні орієнтири чи блокував інтеграцію до ЄС і НАТО. П’ятим — збереження демократичного устрою. Будь-які домовленості, що підривають політичну свободу чи нав’язують авторитарні моделі, є неприйнятними.

Чат-бот Gemini стверджує, що однією з головних червоних ліній має залишатися невизнання окупованих територій частиною Росії. Навіть якщо припинення бойових дій зафіксує нинішню лінію фронту, це не повинно означати юридичної відмови України від своїх земель. Не менш небезпечними є вимоги щодо скорочення ЗСУ, обмеження озброєнь або далекобійних систем, адже це послабить здатність країни захищатися у разі нової агресії. Так само Україна не може відмовлятися від права самостійно визначати зовнішньополітичний курс і обирати союзи.

Ще одна червона лінія — втручання Росії у внутрішні справи України. Москва не повинна отримати можливість диктувати зміни до Конституції, державного устрою чи гуманітарної політики. Небезпечним буде й безумовне скасування санкцій та відмова від компенсації завданих збитків. Якщо Росія отримає економічне послаблення без виконання жорстких умов, вона зможе використати ресурси для відновлення військового потенціалу, а мир ризикує стати лише паузою перед новою війною.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що першою червоною лінією має залишатися відмова від юридичного визнання окупованих територій російськими. Навіть якщо припинення вогню тимчасово зафіксує нинішню лінію фронту, це не повинно означати відмови України від своїх земель. Друга принципова умова — збереження сильних ЗСУ. Обмеження чисельності армії, далекобійної зброї чи інших систем лише зробить країну вразливішою перед новою агресією. Так само Москва не повинна отримати право визначати зовнішньополітичний курс України, її участь у союзах та військову співпрацю із партнерами.

Ще одна червона лінія — реальні гарантії безпеки замість декларацій. Припинення війни має супроводжуватися конкретними механізмами військової допомоги та підтримки у разі нового нападу Росії. Нарешті, Кремль не може отримати важелі впливу на внутрішню політику України — диктувати зміни до Конституції, виборчих правил чи державного устрою. Інакше Москва спробує отримати за столом переговорів те, чого не змогла досягти на полі бою.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера навряд чи приведе до реального прориву у війні, а сама дипломатична активність може мати більше інформаційний, ніж практичний ефект. Таку думку висловив політолог, керівник Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи новий раунд контактів між Вашингтоном, Москвою та Києвом.