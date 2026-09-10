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Путін все ближче до захоплення Донбасу: яке надважливен місто у страшній небезпеці

Також російські війська змогли просунутися поблизу селища Червоне на Донеччині

10 вересня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Російські війська зафіксували нове просування на Донеччині — цього разу поблизу Костянтинівки, яка залишається одним із важливих вузлів української оборони в регіоні. Про зміни на цій ділянці фронту повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Путін все ближче до захоплення Донбасу: яке надважливен місто у страшній небезпеці

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, окупаційним силам також вдалося просунутися в районі селища Червоне, розташованого на північний схід від Костянтинівки.

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", — йдеться у повідомленні аналітиків. 

На актуальній карті DeepState Костянтинівка позначена як населений пункт, у межі якого фіксується проникнення російських військ. Схожа ситуація спостерігається і в районі Червоного. 

Ситуація на Донеччині залишається складною, а контроль над ключовими містами регіону має стратегічне значення для української оборони. Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що позиції, які утримує Україна на Донбасі, фактично виконують роль важливого форпосту. 

Водночас Москва неодноразово змінювала терміни, протягом яких російські війська мали вийти на адміністративні кордони Донецької області. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, політичне керівництво РФ прагне досягти цієї мети до завершення 2026 року, тоді як російське військове командування нібито розраховує на термін до кінця березня 2027-го.

Російські сили також продовжують тиснути у напрямку Слов’янська та Краматорська. Разом із Дружківкою та Костянтинівкою ці міста утворюють важливий оборонний пояс Донеччини. Саме тому подальша ситуація навколо Костянтинівки може мати суттєве значення для розвитку бойових дій у цьому районі.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко скептично оцінив припущення про те, що падіння російського безпілотника поблизу українсько-молдовського кордону могло бути пов’язане зі спробою атакувати літак президента України Володимира Зеленського. За його словами, наявних обставин недостатньо, щоб робити висновок про замах на главу держави.



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