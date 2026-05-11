Путін вирішив вести переговори з ЄС: розкрито страшну загрозу для України

У Німеччині обговорюють можливість залучення колишнього канцлера Герхарда Шредера до потенційних переговорів між Україною та Росією. Попри його відомі проросійські зв’язки, така кандидатура розглядається як один із можливих каналів для забезпечення участі європейської сторони у діалозі, доступ до якого раніше Москва фактично блокувала. Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зазначає, що для України критично важливо, аби Європейський Союз був безпосередньо залучений до будь-якого переговорного процесу.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, поява Шредера у цьому контексті виглядає не як ініціатива Берліна, а радше як політичний хід, що може бути вигідним Кремлю.

Експерт підкреслює, що Росія тривалий час уникала формату, де за столом були б представники ЄС, однак тепер може намагатися допустити їх опосередковано — через фігури на кшталт Шредера або інших політично наближених до Москви політиків. Важливим, за його словами, є не персоналії, а сам факт входження європейців у переговорний простір.

Городницький наголошує, що присутність ЄС має стратегічне значення, адже саме європейські країни володіють ключовими інструментами впливу — санкційною політикою, замороженими російськими активами та фінансовою підтримкою України. Водночас Росія, на його думку, розраховує на затягування процесу та можливі політичні зміни в Європі, які могли б змінити баланс сил.

Україна, за оцінкою експерта, також діє у власній дипломатичній логіці, прагнучи залучити до перемовин партнерів, які посилюють її позиції. Європейський Союз він характеризує як ключового союзника, який уже зараз бере участь у фінансуванні та оборонній підтримці України.

"Коментарі" вже писали, що у Європейській комісії заявили, що робота над запуском фінансування для України в межах кредитної програми обсягом 90 млрд євро перебуває на завершальному етапі. Очікується, що перші кошти можуть бути перераховані вже протягом наступного тижня.