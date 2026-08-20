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Путін у відчаї кидає на Україну останню небезпечну зброю: розкрито страшний нюанс удару по Києву

За словами військового експерта, Москва змінює співвідношення різних типів озброєння, щоб знайти слабкі місця української оборони

20 серпня 2026, 11:15
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Клименко Елена

Росія продовжує змінювати тактику масованих ударів по Україні, комбінуючи різні типи ракет і безпілотників. Такий підхід, за словами військового експерта Івана Тимочка, має на меті ускладнити роботу української протиповітряної оборони та перевантажити її під час атаки.

Путін у відчаї кидає на Україну останню небезпечну зброю: розкрито страшний нюанс удару по Києву

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що під час останнього удару РФ застосувала близько десяти балістичних ракет, зокрема "Іскандер-М" та північнокорейські KN. Водночас кількість крилатих ракет перевищила 50.

"Специфікою цього удару є те, що противник застосував близько 10 балістичних ракет — це “Іскандер-М” та корейські KN. Крилатих ракет застосував понад 50. Так виглядає, що запаси, які він до цього часу накопичив, по балістиці вже використав", — пояснив Тимочко. 

За його словами, протягом попереднього місяця російські війська значно частіше робили ставку саме на балістичне озброєння. Цього разу Москва могла змінити пропорцію, використавши більшу кількість крилатих ракет Х-101 та інших засобів ураження.

"Росіяни розуміють, що Україні складно протидіяти балістиці. Але натомість вони зробили акцент на крилатих ракетах. Так вони намагаються перевантажити наші системи ППО з розрахунку на те, що основний акцент буде на балістику", — зазначив експерт. 

Окрім ракет, РФ запустила близько 70 реактивних "Шахедів". Тимочко вважає, що дрони могли використовуватися як додатковий елемент атаки — для створення навантаження на українську систему захисту.

"Під ракетним прикриттям ці дрони теж мали дати їм результат. Але ми бачимо з публічної інформації, що найбільше уражень дає балістика навіть при порівняно меншому її застосуванні", — наголосив Тимочко.  

За словами експерта, така зміна тактики свідчить про постійний пошук Росією нових способів прориву української ППО. Для України це означає необхідність одночасно посилювати захист від балістичних, крилатих ракет і масованих атак безпілотників.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російські війська завдали по Україні масованого удару, застосувавши різні типи озброєння — балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Президент Володимир Зеленський заявив, що атака була ретельно підготовлена, а російські військові намагалися одночасно вразити якомога більше об’єктів цивільної інфраструктури.



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