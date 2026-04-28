Путін у тотальному безвиході: яке термінове рішення готує Кремль і чого чекати далі

Удари України по стратегічних об’єктах у Туапсе дедалі сильніше впливають не лише на військову та економічну сферу Росії, а й на внутрішню стабільність держави. Експерти зазначають, що такі атаки поступово розхитують баланс усередині країни, зачіпаючи інтереси еліт і посилюючи напруження між регіонами, що в перспективі може послабити роль Москви як центру управління.

Аналітики звертають увагу на те, що російське керівництво опинилося перед низкою складних викликів. Дії Кремля в інформаційній та військовій сферах можуть мати довгострокові наслідки для стабільності режиму.

Американський журналіст та історик Девід Саттер вважає, що обмеження доступу до популярних сервісів, зокрема месенджера Telegram, викликає невдоволення серед населення і водночас ускладнює комунікацію всередині російських силових структур. На його думку, подібні кроки можуть бути частиною підготовки до можливих масштабніших рішень, включно з потенційною мобілізацією у майбутньому.

Саттер припускає, що у разі загострення ситуації Кремль може спробувати поступово готувати суспільство до нових хвиль призову, побоюючись різкої реакції громадян і зростання антивоєнних настроїв навіть серед лояльних груп. Водночас він зазначає, що посилення військового ресурсу не гарантує змін на фронті, а може лише збільшити втрати.

Окремо експерт підкреслює проблему якості підготовки російських військових, яких часто відправляють у зону бойових дій після мінімального навчання. Це, на його думку, робить будь-яке розширення мобілізації ризикованим для самої влади.

Водночас у російському суспільстві, за словами Саттера, зростають сумніви щодо війни та її наслідків. Навіть серед частини силових кіл і військових звучали попередження про ризики та стратегічні помилки керівництва.

Попри це, залишається відкритим питання, чи здатні внутрішні настрої перерости у реальний політичний тиск. Експерти сходяться на думці, що подальші рішення Кремля, зокрема можливе розширення мобілізації, можуть лише посилити кризові процеси всередині Росії.

