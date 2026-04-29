Путін у остаточному відчаї: розкрито гучний інсайд відмови РФ від техніки на 9 травня

Відмова Росії від проведення параду з демонстрацією військової техніки 9 травня може бути зумовлена сукупністю факторів. Йдеться не лише про організаційні труднощі, а й про глибші системні проблеми, які накопичилися внаслідок тривалих бойових дій. Видання "Коментарі" розібралося, використавши штучний інтелект, що може стати причиною такого рішення, та як воно вплине на бойовий дух РФ.

Одним із ключових чинників може бути нестача справної техніки. Через втрати у війні проти України значна частина бронетехніки та озброєння була знищена або пошкоджена, а частина перебуває в ремонті чи резерві. У таких умовах демонстраційний показ повноцінних колон техніки стає складним завданням.

Питання безпеки та ризиків

Ще один можливий фактор — безпековий. Масові заходи з військовою технікою та великою кількістю особового складу створюють потенційні ризики, особливо з огляду на зростання загроз ударів по території Росії. Це змушує Кремль обережніше підходити до публічних військових заходів.

Пропагандистський аспект

Парад 9 травня традиційно використовувався як інструмент демонстрації сили та стабільності. Відсутність техніки може свідчити про намагання уникнути дисонансу між офіційною риторикою та реальним станом армії. Показ "ослабленого" арсеналу міг би мати негативний інформаційний ефект усередині країни.

Вплив на бойовий дух армії РФ

Для російських військових таке рішення може мати неоднозначні наслідки. Частині особового складу його можуть пояснювати "перерозподілом ресурсів на фронт" або технічними обставинами. Однак інші можуть сприйняти відмову від демонстрації техніки як непрямий сигнал про виснаження армії та втрату символічної "показової сили".

У довгостроковій перспективі подібні кроки здатні поступово знижувати відчуття впевненості всередині армії, адже парад 9 травня роками виконував роль важливого елементу військової ідеології та підтримки бойового духу.

