Путін терміново хоче показати Трампу ще одну "перемогу": що відбувається

Британський генерал у відставці Річард Ширрефф, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, поділився своєю оцінкою битви за Покровськ в інтерв’ю "Телеграфу". Він підкреслив витримку українських сил оборони перед російськими атаками та зазначив, що наступ ворога на цьому напрямку триває вже 18 місяців і, ймовірно, призвів до втрати понад 100 тисяч російських військових.

Генерал зауважив, що навіть у разі захоплення Покровська Росія отримає лише зруйноване місто, що не позначиться на здатності України оборонятися. Водночас така подія може підняти моральний дух Володимира Путіна, дозволяючи йому демонструвати "перемогу" і переконувати Дональда Трампа в успіхах РФ в Україні.

"Звісно, це підживить наратив, який може посилити спроби Трампа нав’язати Україні абсолютно неприйнятне припинення вогню, подібно до тих варіантів, які ми вже бачили", — додав Ширрефф.

Він підкреслив, що ситуація для українських військових залишається складною, і Києву необхідна підтримка європейських союзників для забезпечення ресурсами та людським потенціалом.

На думку генерала, у разі успіху росіян у Покровську їх наступ може продовжитися, хоча темпи просування будуть повільними.

"Якщо Україна зможе залучити додаткові резерви, можливо, вона зможе досягти більшого успіху", — підсумував Річард Ширрефф.

