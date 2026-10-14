Путін стане найбільшим ворогом Трампа: цей страшний крок диктатора змінить усе

Дипломатичні зусилля Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України можуть зіткнутися з серйозною перешкодою: Кремль не демонструватиме готовності до компромісів, які не відповідають його стратегічним цілям. Якщо переговори не принесуть очікуваного результату, перед американським президентом постане непростий вибір — продовжувати переконувати Москву домовлятися чи переходити до жорсткішої політики. Чи готовий Трамп посилити тиск на Володимира Путіна, якщо дипломатія зайде в глухий кут, і що це означатиме для України? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot стверджує, що якщо Росія й надалі відмовлятиметься від прийнятних компромісів або затягуватиме переговорний процес, у Вашингтоні можуть поставити під сумнів ефективність нинішньої стратегії. Водночас перегляд політики США не обов’язково призведе до прямої конфронтації з Москвою. Натомість американська адміністрація може посилити економічний і політичний тиск, розширити санкції, збільшити допомогу Україні та активізувати дипломатичні зусилля для міжнародної ізоляції Росії.

Важливим чинником для Дональда Трампа залишатиметься й питання його політичної репутації. Якщо переговори, які мали наблизити завершення війни, не дадуть очікуваного результату, президенту США доведеться продемонструвати інший підхід і пояснити подальші кроки. Водночас не варто очікувати миттєвої зміни курсу, адже Вашингтон може прагнути зберегти канали діалогу з Кремлем. Найімовірніше, можливий перегляд стратегії відбуватиметься поступово — через посилення тиску на Росію та підвищення ціни її відмови від переговорних компромісів.

Чат-бот ChatGPT вважає, що провал переговорів може змусити Трампа переглянути окремі елементи своєї стратегії, але не обов’язково призведе до різкого розвороту в політиці щодо Росії. Американський президент може спробувати продемонструвати Кремлю, що затягування війни має конкретну ціну. Серед можливих інструментів — посилення санкцій, обмеження можливостей Росії отримувати доходи від експорту енергоносіїв і розширення військової підтримки України. Однак застосування таких кроків залежатиме від політичних розрахунків Вашингтону та оцінки їхніх наслідків для США.

Водночас не варто виключати й протилежного сценарію: Білий дім може продовжити шукати компроміс, навіть якщо переговори просуватимуться повільно. Трамп може прагнути зберегти можливість домовленостей і уникати прямого загострення відносин із Москвою. Для України це означає, що не слід розраховувати на автоматичне посилення американського тиску на Росію.

Чат-бот Grok наполягає, що зараз Дональд Трамп намагається виступати посередником у врегулюванні війни, проте його підхід часто виглядає як тиск передусім на Україну, а не на Росію. Для американського президента ключовим залишається швидке досягнення миру, навіть якщо заради цього доведеться піти на певні компроміси. Однак якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, адміністрації США доведеться переглядати подальші кроки. Одним із варіантів може стати посилення економічного тиску на Москву — через нові санкції проти покупців російської нафти, фінансові обмеження та запровадження додаткових тарифів.

Іншим можливим кроком є розширення військової допомоги Україні, хоча Вашингтон може пов’язати її надання з певними поступками з боку Києва. Водночас Трамп здатен обрати іншу тактику — публічно заявити, що США зробили все можливе для встановлення миру, але домовитися не вдалося, і дистанціюватися від подальшого процесу. Проте повний перехід до жорсткого протистояння з Росією видається малоймовірним.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що у разі провалу дипломатичних спроб Дональд Трамп може піти на корекцію стратегії щодо Росії, однак така зміна навряд чи буде миттєвою або радикальною. Найбільш реалістичним виглядає сценарій поступового нарощування політичного та економічного тиску на Кремль із паралельним збереженням каналів для переговорів. Багато залежатиме від поведінки самої Росії та від того, наскільки успішними виявляться дипломатичні контакти. Якщо ж компроміс залишатиметься недосяжним, у Вашингтону можуть з'явитися додаткові стимули для жорсткішої політики. Саме тоді світ побачить, чи стане провал переговорів точкою перелому в американському підході до російсько-української війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутнє окупованих територій залишається одним із найскладніших питань можливих мирних переговорів між Україною та Росією.