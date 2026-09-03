Путін розігрує останню карту перед переговорами: чому план диктатора стане фатальним для України

Заяви російского диктатора Володимира Путіна про готовність до миру дедалі більше контрастують із ситуацією на фронті та постійними атаками на Україну. Кремль залишає відкритими дипломатичні двері, але водночас продовжує військовий тиск і демонструє готовність воювати далі. На перший погляд, це суперечність, однак переговори та ескалація можуть бути частинами однієї стратегії Москви. Особливо небезпечним у цьому контексті стає осінньо-зимовий період, коли Росія може посилити удари по критичній інфраструктурі. Тож чого чекати Україні найближчими місяцями: реального руху до миру чи нової ескалації, покликаної змусити Київ погодитися на умови Кремля? Портал "Коментарі" вивчав думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що для Володимира Путіна розмови про мир можуть зовсім не означати готовності до компромісу чи швидкого припинення бойових дій. Навпаки, нинішнє посилення тиску на Україну Кремль може розглядати як підготовку до майбутніх переговорів. Москва прагне підійти до них із максимально сильних позицій: просунутися на фронті, виснажити українську ППО, завдати нових ударів по енергетиці та збільшити дефіцит ресурсів.

Водночас мирна риторика потрібна Путіну для роботи із Заходом. Відкрита відмова від переговорів дозволила б Вашингтону та європейським столицям прямо покласти відповідальність за продовження війни на Москву. Тому Кремлю вигідніше демонструвати готовність домовлятися, паралельно звинувачуючи Україну у зриві дипломатії. Одночасно Росія намагається переконати партнерів Києва, що подальша військова допомога нібито не змінить ситуацію, а отже, єдиним виходом мають стати переговори на умовах, максимально вигідних Москві.

Чат-бот Gemini висловив припущення, що головне завдання "мирної" риторики Кремля — створити ілюзію конструктивності для партнерів України на Заході та країн Глобального Півдня. Декларуючи відкритість до діалогу, Путін намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Київ, сформувати образ "безкомпромісного" українського керівництва та розмити санкційний режим. Це пряма спроба підірвати єдність міжнародної коаліції й ослабити фінансово-військову підтримку ЗСУ.

Водночас посилення ракетно-дронових ударів та фронтового тиску є силовим аргументом, який має підкріпити ці дипломатичні маніпуляції. За задумом російських стратегів, постійна ескалація повинна змусити українське суспільство погодитися на капітуляційні умови "миру", а Захід — сприйняти російський ультиматум як єдиний спосіб зупинити велику війну.

Чат-бот Copilot стверджує, що однією з головних причин такої подвійної поведінки Кремля може бути політичний тиск на Україну та її партнерів. Москва намагається переконати західні країни, що нібито готова до дипломатичного врегулювання, але паралельно продовжує удари, демонструючи здатність до подальшої ескалації. Таким чином Кремль прагне сформувати вигідну для себе картину: Росія начебто пропонує переговори, тоді як Україна не погоджується на запропоновані умови. Це може бути розраховано на посилення дискусій усередині західних країн щодо доцільності подальшої військової та фінансової підтримки Києва.

Не менш важливими залишаються психологічний тиск і ставка на виснаження. Регулярні атаки на міста та критичну інфраструктуру мають створювати відчуття постійної небезпеки, тоді як мирна риторика Кремля покликана нав'язувати думку, що припинити цей тиск можна лише через переговори.

Загалом усі три версії ШІ переконані, що найближчі місяці можуть показати, чи справді Кремль шукає шлях до домовленості, чи лише використовує слово "мир" як дипломатичне прикриття нової хвилі ескалації. Головним індикатором будуть не заяви Путіна, а дії Росії: інтенсивність ударів, ситуація на фронті та готовність Москви відмовитися від максималістських вимог. Поки цього не відбувається, мирна риторика Кремля більше схожа на спробу посилити власну переговорну позицію, ніж на підготовку до реального компромісу.

Портал "Коментарі" вже писав, що попередження американської розвідки про складну зиму та можливі удари Росії по українській енергетиці може бути не просто інформуванням про ризики, а одним із факторів, який Києву доведеться враховувати під час ухвалення стратегічних рішень.