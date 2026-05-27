Путін різко збільшив удари по Україні балістикою: на Заході шокували метою

Росія останнім часом значно активізувала удари балістичними ракетами по території України. Аналітики вважають, що таким чином Кремль намагається повернути собі військову ініціативу, посилити тиск на українську систему протиповітряної оборони та вплинути на моральний стан населення. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на експертів та дані щодо останніх атак.

На думку фахівців, посилення ракетних обстрілів свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не планує відмовлятися від своїх воєнних цілей, попри труднощі на фронті та зростання критики всередині самої Росії. Кремль прагне компенсувати невдачі за допомогою масштабних повітряних атак, роблячи ставку саме на балістичні ракети.

Директор берлінського центру Карнегі "Росія — Євразія" Олександр Габуєв зазначив, що Москва розглядає масовані удари як відповідь на дедалі успішніші атаки України по російських об’єктах. Крім того, РФ намагається скористатися ситуацією, коли Україна стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

За інформацією видання, у травні українські сили ППО змогли збити менш ніж третину балістичних ракет типу "Іскандер-М". Водночас Росія більш ніж удвічі збільшила інтенсивність використання цього озброєння. Особливо складною ситуація залишається для регіонів, які не мають достатнього захисту сучасними системами ППО.

Журналісти також звернули увагу на атаку 18 травня, коли РФ випустила 14 ракет "Іскандер-М" по кількох українських областях. Тоді жодну з них перехопити не вдалося. Експерти пояснюють це високою швидкістю балістичних ракет та складною траєкторією польоту, через що сили ППО мають мінімум часу на реагування.

За даними Bloomberg, частка "Іскандерів" у російських атаках після тимчасового зниження знову почала зростати. Якщо у березні ці ракети становили менш як 30% усіх ударів, то вже у травні їхня частка перевищила 41%.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 27 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилися одразу кілька громад у Нікопольському та Синельниківському районах. Окупанти застосували дрони-камікадзе, артилерію та керовані авіабомби. Загалом за ніч зафіксували майже два десятки ударів по мирних населених пунктах.