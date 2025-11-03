Путін продовжує здавати РФ Китаю: розвідка розкрила факти

Росія останнім часом перетворюється на ресурсну базу Китаю, при цьому місцеві громади все частіше залишаються осторонь обіцяних вигод. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки (ЗВР).

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на Далекому Сході та в Сибіру перетворюють регіон на ресурсну базу для Пекіна, а місцеві громади все частіше залишаються осторонь обіцяних вигод", — йдеться у повідомленні розвідки.

Повідомляється, що одним із ключових прикладів є Зашуланське вугільне родовище у Забайкаллі. Його розробкою займається спільне підприємство російської En Group Олега Дерипаскі та китайської Shenhua Group.

Видобуток розрахований на сто років, а російська влада надала компанії податкові пільги. З 2027 року планується транспортувати 5 млн. тонн вугілля щорічно до Китаю — близько 500 вантажівок на добу.

Для цих цілей будується нова траса, яка пройде всього за 200 метрів від сільських городів, за 1,6 км від джерела мінеральної води "Ямарівка" та через ліси з рідкісними видами рослин. Незважаючи на обіцянки, робочих місць місцевим не дісталося: ключові позиції займають китайські фахівці.

Тим часом, компанія вирубує кедрові ліси, а спроби перенести трасу далі від заповідної зони гальмує бюрократія.

Розвідники наголошують, залежність від Китаю проявляється й у туризмі. Іркутська область активно розвиває маршрути для китайських відвідувачів, бізнесмени з Пекіна скуповують землю та будують готелі на узбережжі Байкалу, витісняючи місцевих підприємців і все відвертіше називають озеро "своїм". За оцінками, на Далекому Сході вже проживає до 2 млн. громадян Китаю.

"Таким чином навіть символ російського природного багатства — Байкал — поступово стає частиною китайських економічних інтересів, підкреслюючи, наскільки Москва втратила контроль над власними ресурсними регіонами", — акцентували в СЗР.

