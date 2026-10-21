Питання майбутнього Донбасу залишається одним із найскладніших у можливих переговорах щодо завершення війни. Саме навколо територій, контролю та гарантій безпеки сьогодні концентруються головні суперечності між Києвом і Москвою. Російська влада неодноразово демонструвала, що вважає Донбас одним із ключових елементів своєї політичної стратегії, тоді як Україна продовжує заявляти про неприпустимість втрати суверенних територій. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, за яких умов російський диктатор Володимир Путін відмовиться від окупації Донбасу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає, що Путін навряд чи добровільно відмовиться від вимоги повного контролю над Донбасом, адже ця територія для нього стала не лише військовою метою, а й символом так званої "історичної справедливості". Відступ може бути сприйнятий як визнання провалу війни та послабити позиції Кремля всередині Росії. Змінити підхід Москви здатна передусім суттєва зміна обставин: серйозні невдачі російської армії, зростання військових витрат і посилення економічного тиску на РФ.

Важливу роль також може відіграти позиція США. Якщо Вашингтон разом із європейськими партнерами посилить підтримку України та змусить Кремль рахуватися з наслідками продовження війни, готовність Путіна до компромісу може зрости. Водночас за сприятливих для Москви умов Росія може наполягати на максимальних вимогах.

Чат-бот Copilot стверджує, що Росія навряд чи добровільно відмовиться від своїх вимог щодо Донбасу, адже для Кремля ця територія має не лише військове, а й політичне значення. Зміна позиції могла б виглядати як поразка, тому російському керівництву довелося б представити будь-які поступки як власне досягнення. Водночас тривала війна, значні фінансові витрати та вплив санкцій можуть поступово посилювати тиск на російську економіку й підштовхувати Москву до пошуку альтернативних сценаріїв.

Важливим чинником залишатиметься ситуація на фронті. Якщо Росія не зможе досягти поставлених цілей, а бойові дії перетворяться на затяжне виснаження, Кремль може стати більш схильним до переговорів. Додаткову роль здатне відіграти міжнародне посередництво за участю США, Китаю та європейських держав. Однак якщо Москва вважатиме, що продовження війни принесе їй більші вигоди, вона навряд чи поспішатиме з компромісами.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що Путін може піти на поступки щодо Донбасу лише тоді, коли продовження війни стане для Росії більш затратним і небезпечним, ніж укладення домовленостей. Однак готовність Москви до переговорів не означає, що Кремль погодиться відмовитися від територіальних претензій. Російська влада продовжує вимагати контролю над усією Донецькою областю, тоді як Україна не погоджується передавати території, які російські війська не змогли захопити. Одним із чинників, здатних змінити розрахунки Кремля, може стати військове виснаження, посилення втрат і зростання економічних проблем.

Іншим важливим фактором є позиція США та європейських партнерів. Узгоджений міжнародний тиск і подальша підтримка України можуть спонукати Москву шукати компроміс, однак надмірний тиск на Київ, навпаки, здатен посилити впевненість Кремля у можливості домогтися поступок. Ще один сценарій — припинення масштабних бойових дій без остаточного врегулювання питання територій. Такий варіант міг би зупинити активну фазу війни, але не означав би, що Росія відмовилася від своїх претензій на Донбас.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані: компроміс теоретично можливий, але його передумовою має стати зміна розрахунків Кремля. Найбільш реалістичною альтернативою негайному остаточному миру може виявитися домовленість про припинення вогню без юридичного визнання окупованих територій російськими. Однак рішення залежатиме від позицій сторін, ситуації на фронті та умов міжнародної підтримки України.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп своїми рішеннями послаблює оборонні можливості України та посилює тиск на Київ, щоб схилити українську владу до територіальних поступок Москві.