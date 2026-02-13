Путін поповнив свій перелік страшних злочинів: розкрито страшні деталі смертельного удару

Ввечері 12 лютого російські війська здійснили обстріл житлового сектору в Краматорську Донецької області, спрямувавши удари безпосередньо по приватному будинку, де проживала родина з п’яти осіб. Внаслідок атаки загинули троє дітей.

За інформацією пресслужби Донецької обласної прокуратури, "житловий сектор опинився в зоні ураження, і пряме попадання засобу ураження в приватний будинок призвело до смерті двох 19-річних юнаків та їхнього 8-річного брата".

Крім цього, серйозні травми дістали 43-річна мати загиблих та 65-річна бабуся. У потерпілих зафіксували мінно-вибухові поранення, черепно-мозкові травми зі струсом мозку, забої грудної клітини та хребта, травми рук, а також контузію.

Пізніше очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко уточнив, що внаслідок обстрілу приватного сектора загинули чотири людини. Окрім трьох братів, жертвою став чоловік 1962 року народження.

Нагадаємо, що вночі 11 лютого російська армія застосувала ударний безпілотник проти приватного сектора міста Богодухів у Харківській області. Дрон потрапив у будинок, внаслідок чого загинули троє дітей та їхній батько. Серед загиблих були двоє однорічних хлопчиків-близнят та їхня однорічна сестричка. Мати дітей, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, вижила, але наразі перебуває під наглядом медиків — лікарі борються за її життя та життя ненародженої дитини.

