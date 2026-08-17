Путін підготував страшний план для України: ці міста можуть не пережити наступну зиму

Росія може змінювати тактику ударів по Україні залежно від відстані до цілей, використовуючи різні види озброєння. Політолог Віктор Бобиренко звернув увагу на атаки Сумщини реактивними "Шахедами" та припустив, що Москва одночасно може посилювати застосування балістики по Києву й бити по прифронтових містах.

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"Для себе Путін визначив цілі, що балістикою вони будуть бити по Києву. А Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон будуть страждати від цього ближнього бою. Балістика ще — по портах. Вони очевидно почнуть знищувати наші елеватори, щоб нам не було де зберігати зерно", — наголосив експерт.

За словами Бобиренка, серйозну загрозу становлять також керовані авіабомби, адже через значний радіус ураження та неточність їхнього застосування небезпека поширюється далеко за межі безпосередньої лінії фронту. Окремою проблемою залишаються швидкі реактивні безпілотники, які складніше перехоплювати.

"КАБи — це справжня біда. І тому десь 30-кілометрова зона — ніхто ні від чого не убезпечений. Розльоти в них страшні, вони промазуються, вони попадають. Сьогодні двоє загиблих", — каже Бобиренко.

Політолог також звернув увагу на можливі удари по українській аграрній та портовій інфраструктурі. Знищення елеваторів може створити проблеми зі зберіганням зерна, а атаки по портах — вдарити по експорту та доходах держави. Водночас Бобиренко розповів, що прифронтові громади вже готуються до складного опалювального сезону, зокрема в Сумах і Шостці.

"Коли різні експерти давали протилежні думки: одні кажуть, що деякі мікрорайони ми не врятуємо, де теплоподача, а хтось говорить, що там може статися щось страшне. Міста готуються. Я думаю, що раз у Сумах, у Шостці готуються по області, то так само, я сподіваюся, готуються і в Харкові, Запоріжжі і Херсоні", — підкреслив віню

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не може миттєво збільшити виробництво балістичних і крилатих ракет на десятки відсотків, попри заяви про різке нарощування темпів. Водночас Кремль свідомо робить ставку на балістику, оскільки саме такі ракети найскладніше перехоплювати українській протиповітряній обороні. Таку оцінку висловив дипломат Роман Безсмертний.