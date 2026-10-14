Путін переграв Трампа: експерт приголомшив страшним прогнозом щодо миру в Україні



















Спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Володимиром Путіним про завершення війни проти України можуть не принести результату, якщо Москва не зіткнеться з реальним тиском. Таку думку висловив політичний оглядач Леонід Швець. На його переконання, нинішня стратегія Вашингтону не змушує російське керівництво відмовлятися від своїх вимог і змінювати поведінку.

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Коментуючи перспективи переговорів між США та Росією, Швець звернув увагу на те, що американська адміністрація намагається заохотити Кремль до діалогу, пропонуючи йому певні стимули. Однак такий підхід, за оцінкою оглядача, не гарантує поступок з боку Москви. Російський президент може сприймати відсутність жорстких заходів як можливість і надалі тиснути на Україну та її західних партнерів.

"Миру не буде. Не буде угоди з Путіним, тому що Путін зараз на коні", — заявив Швець, пояснюючи своє бачення нинішнього співвідношення сил.

На його думку, Кремль наразі не демонструє готовності відмовлятися від своїх цілей, а тому сам факт переговорів ще не означає наближення завершення війни.

Оглядач також звернув увагу на підхід Трампа до російського керівництва. За його словами, американський президент прагне досягти мирної домовленості, однак обрані ним інструменти не забезпечують достатнього впливу на Путіна.

"Трамп, якби це не звучало для нас парадоксально, він таки хоче миру. Інша справа, що всі засоби, які він використовує для того, щоб цього миру досягти, вони виключають тиск на Путіна чомусь", — наголосив Швець.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе скорочення американської розвідувальної підтримки та обмеження роботи супутникового зв’язку можуть суттєво ускладнити становище України у війні проти Росії. Такі кроки здатні вплинути на можливості українських військових отримувати важливу інформацію, координувати операції та ефективно застосовувати безпілотники. Про це заявив засновник і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.