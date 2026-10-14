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Трамп офіційно став на бік Путіна у війні: розкрито нову страшну загрозу для України

Віктор Шлінчак пояснив, як можливі обмеження Starlink і розвідданих США можуть вплинути на Україну та чому Києву потрібна активніша дипломатія

14 жовтня 2026, 13:25
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Клименко Елена








Можливе скорочення американської розвідувальної підтримки та обмеження роботи супутникового зв’язку можуть суттєво ускладнити становище України у війні проти Росії. Такі кроки здатні вплинути на можливості українських військових отримувати важливу інформацію, координувати операції та ефективно застосовувати безпілотники. Про це заявив засновник і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Трамп офіційно став на бік Путіна у війні: розкрито нову страшну загрозу для України

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи повідомлення про обмеження швидкості передавання даних через Starlink для українських безпілотників і суперечки щодо доступу до американських розвідданих, політолог наголосив на ризиках, пов’язаних із залежністю України від підтримки Вашингтону. На його думку, питання полягає не лише в технічних можливостях зв’язку чи обміні інформацією, а й у політичних рішеннях американської адміністрації, які можуть безпосередньо позначатися на ситуації на фронті.

Шлінчак вважає, що такі сигнали необхідно розглядати в ширшому політичному контексті — на тлі спроб адміністрації президента США Дональда Трампа домогтися завершення війни через переговори з Москвою. При цьому, на його думку, тиск на Україну не сприяє пошуку збалансованого рішення, якщо Росія не зазнає достатнього впливу для зміни своєї позиції.

"Це означає, що Трамп, повторюсь, одноосібно стає на сторону Росії і не може бути в даному випадку посередником між Росією і Україною", — заявив Шлінчак. 

Політолог переконаний, що за таких обставин Києву важливо оцінювати не лише публічні заяви американських посадовців, а й практичні наслідки їхніх рішень. Якщо військова допомога, розвідувальна підтримка або доступ до критично важливих технологій стають предметом політичного торгу, це створює додаткові ризики для української оборони та посилює невизначеність щодо подальшої підтримки з боку США.

Портал "Коментарі" вже писав, що політика президента США Дональда Трампа щодо Росії навряд чи зміниться під тиском американських сенаторів. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, коментуючи звернення американських законодавців із закликом переглянути домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=kbbK5JUO9R0
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