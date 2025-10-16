Путін націлює атаки на міста-мільйонники: стало відомо про цинічну мету Кремля

Російська армія проводить багатовекторну наступальну кампанію, одночасно завдаючи ударів як по енергетичних об’єктах, так і по інфраструктурі "Укрзалізниці". Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, удари спрямовані не лише на окремі сфери, а мають комплексний характер.

"Йдеться не про вибіркове ураження інфраструктури, а про системну атаку одразу по кількох напрямках. Мета — паралізувати критичну інфраструктуру й водночас ускладнити евакуацію населення", — зазначив експерт.

Снєгирьов наголосив, що основними цілями є великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса та Київ. За його словами, російські війська б’ють як по житлових районах — керованими авіаційними бомбами (КАБ) і фугасними (ФАБ), так і по об’єктах енергетики, газопостачання та транспорту.

"Ці удари спрямовані на те, щоб зробити подальше проживання у великих містах неможливим. Це тактика примусової міграції", — пояснив він.

Також, за словами експерта, пошкодження залізничної інфраструктури має на меті зірвати евакуаційні операції: "Поки населення намагається втекти з небезпечних районів, удар по залізниці блокує найшвидший та найефективніший шлях виїзду. Це сприяє хаосу, породжує паніку та знижує довіру до влади".

Дмитро Снєгирьов підсумував: паралельно з транспортним колапсом окупанти намагаються перевантажити автомобільні шляхи евакуаційними потоками. Такий підхід — частина ширшої стратегії дестабілізації тилу та деморалізації населення.

Як вже писали "Коментарі", у ніч із 15 на 16 жовтня Росія влаштувала масовану атаку України: за словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 300 дронів та 37 ракет, серед яких – чимало балістичних. Звернення глава держави опублікував у Telegram.