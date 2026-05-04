Путін готується окупувати Україну з несподіваного напрямку: у ЗСУ насторожили терміновою заявою

Ситуація на українсько-молдовському кордоні в районі Придністров’я залишається під постійним наглядом українських військових через фактор присутності російських сил у цьому регіоні та загальну нестабільність безпекового середовища.

В оперативному командуванні "Захід" повідомляють, що підрозділи Сил оборони проводять регулярні перевірки рівня бойової готовності, а також одночасно нарощують інженерне укріплення позицій на потенційно небезпечному напрямку. Такі дії є частиною комплексної підготовки до можливих змін оперативної обстановки.

У військовому відомстві підкреслюють, що основним завданням є забезпечення здатності швидко реагувати на будь-які сценарії розвитку подій і водночас підтримувати контроль та стабільність у прикордонній смузі. З урахуванням досвіду бойових дій на інших ділянках фронту, оборонні структури системно вдосконалюють планування та взаємодію підрозділів.

Під час робочої поїздки командувача угруповання військ "Захід" бригадного генерала Володимира Шведюка було проведено детальний огляд стану частин, рівня їхнього забезпечення, а також темпів розбудови фортифікаційних споруд. Окремо аналізувалася організація логістичного забезпечення, яке є критично важливим для сталого функціонування оборони.

Додаткову увагу приділили співпраці з місцевими громадами, питанням безпеки проведення сільськогосподарських робіт, а також розмінуванню територій і контролю потенційно небезпечних ділянок. Також оцінювалися можливості медичної інфраструктури регіону щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації.

У командуванні наголошують, що нинішні заходи спрямовані на формування багаторівневої, або ешелонованої, системи оборони. Її головна мета — забезпечити стійкість кордону та готовність військ оперативно діяти у разі виникнення будь-яких загроз.

