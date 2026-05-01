Путін цього не витримає: названо причину, чому Україна у вигшраші від війни в Ірані

Війна в Ірані, яка наразі триває, може здаватися вигідною для Росії через значний стрибок цін на нафту. Однак ця вигода є тимчасовою і обманливою. Насправді, вигоду з конфлікту в Ірані отримує не Росія, а Україна. Про це пише Breaking Defense.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, зняття частини санкцій щодо російської нафти, зокрема під час адміністрації Дональда Трампа, дозволило Москві тимчасово вирішити фінансові проблеми та стабілізувати бюджет. Високі ціни на енергоносії в короткостроковій перспективі приносили Росії певну вигоду, але зупинка бойових дій в Ірані призведе до зниження вартості нафти. Це, в свою чергу, негативно вплине на російську економіку, яка залишається залежною від енергетичних ресурсів.

Конфлікт в Ірані триває вже понад два місяці, з моменту, коли США та Ізраїль розпочали бойові дії проти Тегерану. Відповідно, Іран почав здійснювати обстріли ізраїльських міст, атакував американські бази та стратегічні об'єкти в арабських країнах, що є союзниками США. Водночас Тегеран заблокував Ормузьку протоку, що заблокувало постачання нафти та інших критичних ресурсів через одну з найбільш важливих морських артерій у світі.

Перші дні конфлікту стали трагічними для Ірану, оскільки було ліквідовано духовного лідера країни аятолу Алі Хаменеї, а також кількох вищих посадовців, включаючи командувачів військ та розвідки.

У той час, як війна продовжується, Пентагон вже витратив близько $25 мільярдів на військові операції, згідно з даними The New York Times. Президент США Дональд Трамп, говорячи про причини затягування війни, вказав на відмову європейських країн-членів НАТО долучитися до операцій у регіоні, зокрема Італії, яка не надала допомоги Вашингтону. Це також стало фактором, що змістив фокус уваги США та їхніх союзників із інших міжнародних проблем, зокрема з питання України.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що загострення ситуації на Близькому Сході значно затримало мирний процес щодо нашої країни. Водночас, з усіх наслідків війни в Ірані, Україна може отримати не лише тимчасову вигоду, але й геополітичні можливості для посилення своїх позицій на міжнародній арені.

