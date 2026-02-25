logo_ukra

Війна з Росією ППО України стане ще сильнішим: стало відомо про радикальне рішення союзників
ППО України стане ще сильнішим: стало відомо про радикальне рішення союзників

Литва передає Україні 30 ракет до системи RBS-70 для посилення спроможностей протиповітряної оборони

25 лютого 2026, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литва оголосила про нову партію військової допомоги Україні — йдеться про передачу ракет для переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони Робертас Каунас, передає LRT.

ППО України стане ще сильнішим: стало відомо про радикальне рішення союзників

Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, Україна отримає 30 ракет до системи RBS, що дозволить посилити можливості протиповітряної оборони на тлі постійних повітряних атак.

"Це зброя, яка терміново потрібна Україні і яка допоможе зміцнити її протиповітряну оборону", — наголосив Каунас. 

Окрім військової підтримки, Вільнюс продовжує допомагати Україні в енергетичній сфері. У найхолодніші місяці січня–лютого 2026 року литовська сторона передала 90 генераторів загальною вартістю понад 2 мільйони євро. Наразі готуються нові постачання обладнання, зокрема дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та інших технічних засобів, необхідних для відновлення електропостачання та стабілізації енергосистеми.

Підтримка з боку країн Балтії та їхніх союзників триває. Раніше повідомлялося, що Естонія спрямує 11 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи НАТО PURL. Того ж дня уряд Велика Британія анонсував новий пакет військової та гуманітарної допомоги.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Вашингтона щодо ударів по російському порту в Новоросійську викликали хвилю критики серед українських експертів. Політолог-міжнародник Іван Лозовий назвав реакцію США проявом подвійних стандартів. На його думку, позиція американської адміністрації свідчить про більш поблажливе ставлення до Москви, ніж про послідовну підтримку держави, яка стала жертвою повномасштабної агресії.



