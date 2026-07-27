Повітряне перемир’я стане перевагою для України, але є неймовірна небезпека: прогноз шокує

Можливе "повітряне перемир'я" між Україною та Росією могло б стати вигідним насамперед Києву, однак довіряти обіцянкам Кремля не варто. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи інформацію про те, що Україна та США обговорюють можливість припинення взаємних повітряних ударів.

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За словами експерта, попри успішні атаки українських безпілотників по стратегічних об'єктах на території Росії, вони поки що не змогли кардинально змінити перебіг війни.

"Ми ефектно влучаємо по важливих об'єктах у РФ, але станом на сьогодні цими атаками не можемо переламати ситуацію. До такого перелому ще далеко", – зазначив Ступак.

Він нагадав, що удари по російських нафтопереробних заводах і паливній інфраструктурі вже призводили до дефіциту пального в окремих регіонах РФ. Водночас, за його словами, Кремль не змінив свою політику, оскільки основні російські міста не відчули критичних наслідків

Натомість Україна, наголосив експерт, стикається зі значно серйознішими викликами. Росія системно атакує енергетичну інфраструктуру, логістичні об'єкти, склади та автозаправні станції, намагаючись максимально ускладнити проходження майбутнього опалювального сезону.

"Росіяни розраховують, що взимку для них відкриється вікно можливостей. Якщо люди переходять на генератори, але одночасно знищуються АЗС і паливна інфраструктура, виникає ще більший дефіцит. Саме тому припинення повітряних ударів було б вигідним Україні", – пояснив Ступак.

Водночас експерт закликав не покладати великих надій на можливе перемир'я. На його думку, Росія може використати будь-які домовленості у власних інтересах, а ефективних механізмів контролю за їх виконанням практично не існує.

"Росія не є стороною, якій можна беззастережно довіряти. Якщо навіть буде досягнута домовленість, завжди знайдеться пояснення, чому черговий удар нібито став відповіддю на 'провокації'", – наголосив він.

Ступак також припустив, що навіть у разі початку переговорів Україна повинна готуватися до можливих провокацій узимку.

"Я не думаю, що Росія подарує нам спокійну зиму. Навпаки, Кремль може спробувати використати холодний період для максимального тиску на Україну", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський вирушає до США на тлі посилення підтримки України з боку Вашингтона. Одними з головних тем переговорів можуть стати нові санкції проти Росії, додаткові системи Patriot та подальша військова допомога. Про це заявив експерт Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський.