Почали доставляти офіцерів: стало відомо про новий підступний план окупантів на фронті

Нині для російських загарбників пріоритетним залишається Запорізький напрямок. За даними Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, на початку минулого тижня спостерігалося перекидання сил противника на Гуляйпільський відтинок фронту, тоді як наприкінці тижня вантажівки почали рухатися в бік Бердянського напрямку.

Фото: з відкритих джерел

Андрющенко пояснив, що на Бердянському відтинку противник перекидає особовий склад для проходження військової підготовки в навчальних таборах, розташованих у Маріупольсько-Бердянській агломерації, а також у Приморську та Мелітополі. За його словами, у цей район доставляють офіцерів для ротації, які виконують роль інструкторів. Де наразі перебувають ті, хто займав ці позиції раніше, поки невідомо.

Крім того, російське командування почало завозити нових контрактників, які повинні пройти відповідну підготовку у цих таборах. Андрющенко підкреслив, що Бердянський напрямок охоплює не лише саме місто Бердянськ, а й прилеглі населені пункти, такі як Токмак, Мелітополь і Василівка, наближаючись до лінії фронту. У той же час, насичення Гуляйпільського напрямку істотно сповільнилося.

Експерт прогнозує, що з настанням теплішої погоди російські війська спробують промацати українську оборону, намагаючись знайти слабкі місця для подальшого просування. Зокрема, противник орієнтується на район міста Оріхів, рухаючись від Василівки на північ у напрямку Запоріжжя. Такі дії повністю відповідають останнім переміщенням сил, які були зафіксовані минулого тижня.

Ситуація в районі Гуляйполя, за словами Андрющенка, поступово стабілізується, і цей населений пункт нині відійшов на другий план для російських окупантів. Вони концентрують зусилля саме на Бердянському та прилеглих напрямках, готуючись до потенційних наступальних дій у весняний період.

