Після повідомлень про можливу передачу США крилатих ракет Tomahawk Україні російська пропаганда знову вдалася до ядерного шантажу. Пропагандист Володимир Соловйов у черговому ефірі пригрозив Заходу та світу глобальною катастрофою.

Фото: 24 Канал

За його словами, якщо Україна отримає такі ракети, це може стати подією, яка "гірша за Карибську кризу". Свої погрози він озвучив емоційно, вкотре натякаючи на ядерний сценарій у відповідь на західну військову допомогу:

"Колишні посли кажуть: яка нам різниця, що думає Путін чи Лавров… Продаватимемо, кому хочемо. Але якщо почнуть так діяти всі, то через скільки днів людство зникне? Вони мають розуміти, що передача "Томагавків" — це кінець людству," – заявив Соловйов.

Ці заяви не виглядають спонтанними. Як наголошують експерти, подібні виступи є відображенням настроїв російського керівництва, яке дедалі більше нервує через зростання військових можливостей ЗСУ. В Кремлі чудово розуміють, що поява Tomahawk в Україні суттєво змінює баланс сил і ставить під загрозу ефективність російських наступів.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передати Києву сучасні ракети, якщо Росія не припинить агресію. Така перспектива лише посилює паніку в Москві.

