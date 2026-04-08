Південь області України цілу ніч горів у вогні: відомо про страшні пошкодження та пожежі

У ніч на 8 квітня російська армія провела масовану атаку дронами на південні райони Одеської області, спричинивши пошкодження цивільної та портової інфраструктури. Про інцидент повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, під час нічного обстрілу ворог застосував ударні безпілотники, у результаті чого постраждали складські та господарські приміщення.

"Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення", – зазначив Кіпер.

Він також додав, що наразі жодної офіційної інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

У пресслужбі обласного управління ДСНС уточнили, що масована атака спричинила пожежі на території портових об’єктів та у складських приміщеннях. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання, не допустивши поширення вогню на сусідні будівлі.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено 28 рятувальників та 7 одиниць спеціальної техніки. До робіт також долучилися пожежні підрозділи Національної гвардії України та місцева пожежна команда, які забезпечували безпечну роботу на місцях і допомагали ліквідувати загоряння.

Крім того, про атаку повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація. За інформацією від місцевих чиновників, безпілотники вдарили по території міста Ізмаїл, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура.

"Наразі відповідні служби працюють на місцях, проводиться обстеження територій та фіксація наслідків атак", – зазначили в Ізмаїльській РДА.

Мер міста Андрій Абрамченко додав, що Ізмаїл зазнав ударів великої кількості дронів, що створило значну загрозу для об’єктів цивільної та економічної інфраструктури.

