Розвідувально-ударна інфраструктура Білорусі, за оцінками українських військових, дедалі активніше використовується для забезпечення російських атак. Військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко зазначає, що на висотних об’єктах мобільного зв’язку розміщені ретрансляційні системи та наземні пункти керування, які дозволяють точно координувати польоти дронів типу "Шахед", а також інших ударних і розвідувальних безпілотників, що заходять у повітряний простір північних регіонів України.

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За його словами, Україна тривалий час намагалася вирішити цю проблему без широкого розголосу. Частина таких об’єктів, які могли бути залучені до управління дронами, зазнавала уражень, однак ці інциденти не отримували публічного підтвердження. Водночас ефект стримування, на думку військового, виявився недостатнім для припинення подібної діяльності.

Луценко підкреслює, що нинішня ситуація фактично призвела до нової фази протистояння між Україною та Білоруссю. Він нагадує, що вперше за роки незалежності Київ прямо і публічно формулює ультимативну позицію щодо припинення загроз, заявляючи про готовність завдавати ударів у відповідь у разі продовження атак.

"Вперше у історії незалежної України погрожує ворогу відкрито на весь світ — якщо не припините, ми по вас ударимо", — йдеться у його оцінці ситуації.

Військовий також наголошує, що фактично між Україною та Білоруссю вже кілька років існує латентний фронт. Він пов’язує це з тим, що саме білоруська територія була використана Росією для початку наступальних дій на Київщину, включно з трагедіями в Бучі та Ірпені. За його словами, попри це Україна на початку повномасштабного вторгнення утримувалася від прямих дій проти білоруської інфраструктури.

Нині ж, за його оцінкою, об’єктами ударів стають транспортні маршрути та логістичні вузли, які використовуються у спільних російсько-білоруських операціях, зокрема залізничні напрямки з Києва на Ковель, прикордонні території та траси стратегічного значення.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній учасник популярного дуету Modern Talking, німецький музикант Дітер Болен висловив суперечливу позицію щодо війни Росії проти України. Він заявив, що потенційна перемога України, на його думку, може стати "найгіршим сценарієм", оскільки здатна спровокувати масштабну ескалацію аж до світового конфлікту.