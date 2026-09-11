Після паузи в обстрілах в Україні почнеться найстраший сценарій Путіна: єксперт шокував термінами

Росія може погодитися на тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, однак така пауза навряд чи триватиме всю зиму. За оцінкою голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, найбільш імовірний період такого "енергетичного перемир’я" — до середини грудня. Кремль може використати цей час не лише для дипломатичної гри, а й для накопичення ракет та інших засобів ураження.

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"Вікно можливостей для функціонування саме „енергетичного перемир’я“ буде десь до другої половини грудня", — зазначив Чаленко.

Експерт пов’язує можливу паузу з міжнародним політичним календарем. За його оцінкою, Володимир Путін зацікавлений у використанні контактів із президентом США Дональдом Трампом, а також у зустрічах на великих міжнародних майданчиках. Зокрема, йдеться про саміти АТЕС та G20. Кремль може спробувати використати цей період для демонстрації нібито готовності до деескалації та повернення Путіна до активної міжнародної дипломатії.

Водночас Чаленко припускає, що після завершення цього періоду Росія може знову перейти до масштабних атак на українську енергетику. Потенційна пауза дасть Москві можливість поповнити запаси озброєнь, тому розглядати її як гарантію безпечної зими не варто.

Для України навіть кілька місяців без систематичних ударів можуть стати важливим резервом часу. Його можна використати для ремонту та додаткового захисту енергетичних об’єктів, а також поповнення запасів боєприпасів для систем ППО.

"Навіть ці декілька місяців дозволять доробити, наскільки є можливість, нашу енергетичну систему, а також накопичити самі ракети для Patriot в якісь адекватні обсяги", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що повномасштабна війна Росії проти України завдала економіці Польщі збитків на суму понад 100 млрд євро. Такі підрахунки наводить польське державне статистичне управління, повідомляє TVP World.