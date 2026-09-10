Піар Зеленського остаточно звів нанівець всю довіру: експерт шокував версією про замах на президента



















Повідомлення про нібито спробу російського безпілотника атакувати літак президента України Володимира Зеленського в Молдові є серйозною інформацією, однак попередні гучні заяви про замахи на главу держави можуть змушувати частину суспільства ставитися до таких повідомлень із недовірою. Про це заявив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Коментуючи інформацію про інцидент у районі Кишинева, Голобуцький звернув увагу, що цього разу йдеться про заяви, які пролунали не лише з українського боку. Водночас він визнав, що спочатку сприйняв історію через призму інформаційної політики української влади.

"Це серйозна заява, і можна було б пояснити її піарівськими здібностями нашої влади, яка любить такі теми розповідати. Скільки було зазіхань на життя самого Зеленського, там такі цифри називають. Можливо, це і правда", — зазначив Голобуцький.

За словами політтехнолога, проблема полягає у тому, що надмірна медійність навколо попередніх історій про загрози Зеленському здатна породжувати сумніви навіть тоді, коли йдеться про потенційно небезпечний інцидент.

"Через оцю піарівську складову нашої влади іноді виникає такий момент, коли не особливо віриш в усі ці факти", — пояснив політтехнолог.

Окремо Голобуцький зупинився на Норвегії, відзначивши масштаб її допомоги Україні. За його оцінкою, внесок Осло є особливо значним з огляду на чисельність населення країни.

"Взагалі цікава країна Норвегія з точки зору підтримки України. Непропорційно багато вона дає, непропорційно багато бере участь у проукраїнських діях різного плану — як економічного, так технологічного і військового", — наголосив Голобуцький.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська співачка Настя Каменських опинилася у базі сайту "Миротворець" після низки резонансних заяв, які спричинили бурхливе обговорення у соцмережах. На ресурсі з’явилася окрема сторінка, присвячена артистці, де вказані причини її внесення до бази.