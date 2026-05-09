Перемир'я довго не протрималося: що відомо про атаку Росії на Україну

У ніч на 9 травня країна-агресор атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, незважаючи на оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

З вечора до ранку противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 34 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано попадання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ вразила новина про досягнення домовленості про тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", яке триватиме протягом трьох днів – 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою тисяча на тисячу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони у цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції у Москві. З його слів, згода на перемир'я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.



