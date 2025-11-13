Орбан перевершив самого себе: розкрито хитрий задум зустрічі Трампа з Путіним

Володимир Путін зацікавлений у переговорах із президентом США Дональдом Трампом. Проте російський правитель прагне діяти з сильнішої позиції та продовжує наступальні дії в Україні, намагаючись захопити якомога більше територій, тому не поспішає на зустріч із главою Білого дому. У свою чергу, Трамп прагне якнайшвидше завершити війну РФ проти України й ставить чітку умову: або припинення вогню, або переговорів не буде. Особливо зацікавлений у проведенні переговорів між Москвою та Вашингтоном угорський прем’єр Віктор Орбан, який запрошує лідерів до Будапешта, вважає політолог Володимир Фесенко.

На його думку, до кінця 2025 року реальні переговори щодо припинення вогню малоймовірні.

“Щодо зустрічі Трампа і Путіна, я не буду робити припущень. Хто його знає, Трамп може змінювати свою позицію, тому не будемо забігати з висновками. Але на цей час немає ніяких передумов і ніякої підготовки до зустрічі між Трампом і Путіним. Тому як мінімум в найближчий тиждень, а можливо і до кінця року саміт, який планувався ще в жовтні в Будапешті, навряд чи відбудеться”, — зазначив Фесенко.

Він також упевнений, що Орбан прагне, щоб Трамп приїхав до Будапешта і публічно його підтримав.

“Це потім буде використовуватися на виборах в наступному році в Угорщині. Для Орбана така підтримка Трампа дуже важлива, тому він бореться за проведення саміту. Але у США і Росії наразі немає особливого інтересу поспішати з цим заходом. Тому Орбан хоче, але навряд чи досягне мети”, — пояснив політолог.

Фесенко додає, що Орбан, який намагається виглядати миротворцем, насправді виглядає карикатурно.

“Тому що Орбан займає активні антиукраїнські позиції. Він не приховує своїх особливих стосунків із Путіним. І така людина претендує на роль миротворця? Він прихований прихильник Путіна і фактично грає деструктивну роль у ЄС, підриваючи європейську солідарність на підтримку України. Тому претензія на роль миротворця — це лише прагнення показати себе з хорошого боку при абсолютно антимиротворчій політиці”, — констатував Фесенко.

