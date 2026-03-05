Окупанти ще не скоро отямляться: озвучено гучну заяву про удар по Новоросійську

Вночі 2 березня Служба безпеки України та Сили оборони провели масовану атаку на військові об’єкти в порту "Новоросійськ". Для удару було залучено понад 200 безпілотників, ймовірно, поєднуючи повітряні та морські дрони, що дозволило завдати значних пошкоджень інфраструктурі противника.

Фото: з відкритих джерел

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, масштаби руйнувань вражають, оскільки було виведено з ладу шість насосів нафтоналивного терміналу. Крім того, постраждали щонайменше п’ять військових кораблів Чорноморського флоту. Внаслідок атаки загинуло троє російських моряків, ще 14 отримали поранення.

Жмайло підкреслив стратегічне значення цього удару для України: Чорноморський флот РФ наразі не здатен повернутися на лінію бойових дій проти нашої держави. Новоросійськ залишається ключовою базою для росіян після втрат третьої частини своїх потужностей від українських атак.

За словами експерта, окупанти намагаються перебудувати інфраструктуру у Грузії, зокрема в Абхазії, де вже виникли конфлікти з місцевим населенням. Однак Україна продовжує блокувати повернення Чорного моря у якості ще однієї лінії фронту. Після успіхів українських військ російське командування, ймовірно, відклало плани щодо захоплення Одеси щонайменше до 2027 року, оскільки без морської компоненти реалізація таких задумів стає неможливою.

Дмитро Жмайло додав, що Україна продовжує системний тиск на ворога: "Це велика програма. Є надводні та повітряні дрони, пристріляні позиції. Зараз наша держава вийшла на ті темпи виробництва, щоб робити масовані атаки по території Росії".

