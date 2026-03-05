Этого фиаско Путин не сможет скрыть: раскрыты сенсационные детали сверхмощного удара ВСУ

Ночью 2 марта служба безопасности Украины и Силы обороны провели массированную атаку на военные объекты в порту "Новороссийск". Для удара было привлечено более 200 беспилотников, вероятно, совмещая воздушные и морские дроны, что позволило нанести значительные повреждения инфраструктуре противника.

Фото: из открытых источников

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, масштабы разрушений поражают, поскольку были выведены из строя шесть насосов нефтеналивного терминала. Кроме того, пострадали не менее пяти военных кораблей Черноморского флота. В результате атаки погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Жмайло подчеркнул стратегическое значение этого удара для Украины: Черноморский флот РФ пока не способен вернуться на линию боевых действий против нашего государства. Новороссийск остается ключевой базой для россиян после потерь третьей части своих мощностей от украинских атак.

По словам эксперта, оккупанты пытаются перестроить инфраструктуру в Грузии, в частности в Абхазии, где уже возникли конфликты с местным населением. Однако Украина продолжает блокировать возвращение Черного моря как еще одну линию фронта. После успехов украинских войск российское командование, вероятно, отложило планы по захвату Одессы минимум до 2027 года, поскольку без морской компоненты реализация таких замыслов становится невозможной.

Дмитрий Жмайло добавил, что Украина продолжает системное давление на врага: "Это большая программа. Есть надводные и воздушные дроны, пристрелянные позиции. Сейчас наше государство вышло на темпы производства, чтобы делать массированные атаки по территории России".

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским без предварительного согласования с руководством Европейской комиссии по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом он написал в сообщении на платформе Х, комментируя перспективы двусторонних переговоров.