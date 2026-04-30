Одеса знову у страшних руїнах: нова атака Путіна шокує вершиною цинізму

У ніч на 30 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Під обстріл потрапили житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури в різних районах міста. Внаслідок атаки є значна кількість постраждалих серед населення.

Про наслідки повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За їхніми словами, значну частину повітряних цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони. Водночас частина дронів досягла цілей, а уламки спричинили додаткові руйнування.

У результаті атаки пошкоджено десятки об’єктів різного призначення: багатоквартирні та приватні житлові будинки, готельні комплекси, дитячий садок, адміністративні споруди, парковки, гаражі та транспорт. У багатьох місцях виникли пожежі, які рятувальники ліквідовували протягом ночі.

Найбільших руйнувань зазнав Приморський район. Тут постраждали як багатоповерхові будівлі, так і п’ятиповерховий житловий будинок, де займання виникло на верхніх поверхах і даху. Також пошкоджень зазнала щільна житлова забудова в центральній частині міста.

Окрім житлового сектору, значних втрат зазнала соціальна та комерційна інфраструктура. Серед пошкоджених об’єктів — будівля дитячого садка, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів.

У Хаджибейському районі зафіксовано ураження складських приміщень, об’єктів інфраструктури та гаражного кооперативу. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару та оцінку масштабів руйнувань.

