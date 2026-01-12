Одеса оговтується після ночі пекла: розкрито шокуючі дані про масштаби пошкоджень

У ніч проти 12 січня Одеса зазнала чергової атаки з боку російських військ. Внаслідок удару в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлового фонду. В одному з районів тимчасово припинилося електропостачання. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє мирних мешканців.

Фото: 24 Канал

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворожий обстріл призвів до руйнування важливого інфраструктурного об’єкта. Також повністю знищено один приватний житловий будинок, ще чотири оселі зазнали різного ступеня пошкоджень — вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

У частині Пересипського району міста зафіксовано знеструмлення. Аварійні бригади енергетиків оперативно приступили до відновлювальних робіт. Водночас комунальні служби повідомляють, що системи теплопостачання, водоподачі та водовідведення працюють стабільно й без збоїв.

На місці ураження одразу було розгорнуто оперативний штаб. Мешканці постраждалих будинків можуть звернутися туди для подання заяв на отримання компенсацій у межах державної програми "єВідновлення", а також для допомоги з міського бюджету. Для підтримки людей організовано пункт обігріву, до роботи долучилися міжнародні гуманітарні організації. Працівники житлово-комунальних служб проводять першочергові роботи — закривають пошкоджені вікна та допомагають із ліквідацією наслідків обстрілу.

Раніше, у ніч на 31 грудня 2025 року, російські війська вже завдавали масованих ударів по Одеській області. Тоді під прицілом опинилися житлові квартали, логістичні об’єкти та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів спалахнула пожежа на складах логістичної компанії, а також було зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий будинок без подальшого займання чи вибуху.

