Обіцянка Трампа під загрозою: експерт попередив про найгірший варіант плану Путіна

Масовані російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі наразі не дають підстав говорити про наближення припинення вогню або навіть обмеженого енергетичного перемир’я. Таку думку висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.

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За його словами, ситуація останніх тижнів свідчить радше про продовження військового тиску. Росія атакує Київ та інші регіони, тоді як особливо складною напередодні холодів залишається ситуація в прифронтових містах.

"Воно нам не дає жодних підстав вважати, що сторони наближаються до перемир’я чи припинення вогню", — зазначив Вігірінський, коментуючи одночасно ситуацію на фронті та дипломатичні процеси.

Аналітик звернув особливу увагу на удари по енергетичних об’єктах. За його оцінкою, ситуація в Херсоні та Миколаєві демонструє, наскільки серйозними можуть бути наслідки для проходження опалювального сезону. Вігірінський наголосив, що ризики для енергетики обговорюють уже не лише експерти, а й представники центральної та місцевої влади.

При цьому на дипломатичному рівні продовжують обговорювати можливість припинення ударів по енергетичних об’єктах. Кремль раніше позитивно відреагував на відповідну пропозицію Дональда Трампа, але висунув додаткові умови, серед яких послаблення санкцій. Україна, зі свого боку, наголошує на необхідності реальних гарантій виконання будь-яких домовленостей.

На цьому тлі Вігірінський поки не бачить сигналів, які дозволяли б говорити про швидкий перелом.

"Я намагаюся зрозуміти: а є тенденції в нас до припинення вогню в цілому чи по секторах? І я не зрозумів меседжу", — зазначив аналітик.

Портал "Коментарі" вже писав, що ухвалений Палатою представників США законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану може стати додатковим інструментом тиску на Кремль, однак очікувати автоматичного запровадження всього передбаченого пакета обмежень не варто. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.