Ситуация не дает оснований для оптимизма: эксперт жестко оценил тезисы Трампа о мире с Путиным

Массированные российские удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре пока не позволяют говорить о приближении прекращения огня или даже ограниченного энергетического перемирия. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Вигиринский.

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По его словам, ситуация последних недель свидетельствует скорее о продолжении военного давления. Россия атакует Киев и другие регионы, в то время как особенно сложной в преддверии холодов остается ситуация в прифронтовых городах.

"Оно нам не дает никаких оснований полагать, что стороны приближаются к перемирию или прекращению огня", — отметил Вигиринский, комментируя одновременно ситуацию на фронте и дипломатические процессы.

Аналитик обратил особое внимание на удары по энергетическим объектам. По его оценке ситуация в Херсоне и Николаеве демонстрирует, насколько серьезными могут быть последствия для прохождения отопительного сезона. Вигиринский подчеркнул, что риски для энергетики обсуждают уже не только эксперты, но и представители центральных и местных властей.

При этом на дипломатическом уровне продолжают обсуждать возможность прекращения ударов по энергетическим объектам. Кремль ранее положительно отреагировал на соответствующее предложение Дональда Трампа, но выдвинул дополнительные условия, в числе которых ослабление санкций. Украина, со своей стороны, подчеркивает необходимость реальных гарантий выполнения любых договоренностей.

На этом фоне Вигиринский пока не видит сигналов, позволяющих говорить о скором переломе.

"Я пытаюсь понять: а есть тенденции у нас к прекращению огня в целом или по секторам? И я не понял месседжу", — отметил аналитик.

Портал "Комментарии" уже писал , что принятый Палатой представителей США законопроект об усилении санкций против России и Ирана может стать дополнительным инструментом давления на Кремль, однако ожидать автоматического введения всего предусмотренного пакета ограничений не стоит. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.