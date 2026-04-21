Новий наступ на Київ: озвучено тривожну заяву про задум Путіна і Лукашенка

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН пояснив, що активність Росії на території Білорусі не варто сприймати як другорядні чи виключно показові дії. За його словами, навіть розвиток інфраструктури та логістичних маршрутів має стратегічне значення і потребує уважного аналізу.

Водночас експерт наголошує, що Білорусь не була і не є дружньою державою для України, однак нині там відсутнє достатнє російське угруповання, здатне реалізувати масштабний наступ на кшталт можливого "Київ-2.0". Коваленко уточнює, що на білоруській території перебуває орієнтовно 2000–2200 російських військових, і це здебільшого спеціалісти з протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та технічного забезпечення авіації, а не бойові штурмові підрозділи.

Аналітик нагадує, що під час вторгнення у 2022 році з північного напрямку діяло близько 40 тисяч військових РФ, тоді як загальна чисельність сухопутних сил Білорусі становить приблизно 14 тисяч. На цій основі він вважає повторення сценарію масштабного наступу малоймовірним у нинішніх умовах.

Попри це, Коваленко визнає наявність певних ризиків. На його думку, активність Росії в Білорусі може бути спрямована не на підготовку великого вторгнення, а на створення інформаційного тиску та панічних настроїв серед населення України. Таким чином, Москва намагається використовувати ситуацію для дестабілізації інформаційного простору та досягнення психологічного ефекту.

