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Нова тактика ударів Путіна стане найгіршим ударом: Україну попередили про найгірше

Станом на зараз Україна відчуває гострий дефіцит засобів для перехоплення російської балістики

8 липня 2026, 20:20
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Клименко Елена

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що нині можливості України протидіяти російським балістичним ракетам істотно обмежені. За його словами, навіть якщо Київ найближчим часом отримає додаткові ракети PAC-3, вони забезпечать захист лише тих районів, де вже розгорнуті комплекси Patriot.

Нова тактика ударів Путіна стане найгіршим ударом: Україну попередили про найгірше

Фото: з відкритих джерел

На думку Жданова, найближчим часом Росія може скоригувати тактику повітряних атак. Він припускає, що ударні безпілотники використовуватимуться переважно як засіб відволікання української ППО, тоді як основний акцент буде зроблено на групових пусках балістичних ракет по визначених цілях.

"Я думаю, що саме так і буде. Дрони будуть йти невеличкими партіями для відволікання нашої системи протиповітряної оборони. А балістику будуть кидати груповими ударами по конкретних цілях", — зазначив експерт. 

Жданов нагадав, що, за відкритими оцінками української розвідки, російська оборонна промисловість щомісяця випускає близько 40–50 ракет "Іскандер". Якщо окупанти використовуватимуть по кілька ракет для ураження одного об'єкта, вони матимуть змогу здійснювати приблизно десять подібних атак на місяць.

"Якщо брати приблизно по п'ять ракет на одну ціль, то виходить близько десяти таких ударів на місяць. Тобто орієнтовно через два дні на третій вони можуть здійснювати подібні атаки", — припустив Жданов. 

Як вже писали "Коментарі", масовані російські атаки по українських містах спрямовані не стільки на досягнення військових результатів, скільки на психологічний тиск на населення та спроби дестабілізувати ситуацію всередині країни. Таку оцінку в інтерв'ю Апострофу озвучив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.



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