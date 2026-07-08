logo

BTC/USD

62122

ETH/USD

1735.34

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин подготовил самый плохой удар за всю войну: Украину предупредили об опасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подготовил самый плохой удар за всю войну: Украину предупредили об опасности

На сегодняшний день Украина испытывает острый дефицит средств для перехвата российской баллистики

8 июля 2026, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в настоящее время возможности Украины противодействовать российским баллистическим ракетам существенно ограничены. По его словам, даже если Киев в ближайшее время получит дополнительные ракеты PAC-3, они обеспечат защиту тех районов, где уже развернуты комплексы Patriot.

Путин подготовил самый плохой удар за всю войну: Украину предупредили об опасности

Фото: из открытых источников

По мнению Жданова, в ближайшее время Россия может скорректировать тактику воздушных атак. Он предполагает, что ударные беспилотники будут использоваться преимущественно как средство отвлечения украинского ПВО, в то время как основной акцент будет сделан на групповых пусках баллистических ракет по определенным целям.

"Я думаю, что именно так и будет. Дроны будут идти по небольшим партиям для отвлечения нашей системы противовоздушной обороны. А баллистику будут бросать групповыми ударами по конкретным целям", — отметил эксперт.

Жданов напомнил, что, по открытым оценкам украинской разведки, российская оборонная промышленность ежемесячно выпускает около 40-50 ракет "Искандер". Если оккупанты будут использовать несколько ракет для поражения одного объекта, они смогут совершать примерно десять подобных атак в месяц.

"Если брать примерно по пять ракет на одну цель, то выходит около десяти таких ударов в месяц. То есть ориентировочно через два дня на третий они могут совершать подобные атаки", — предположил Жданов.

Как уже писали "Комментарии", массированные российские атаки по украинским городам направлены не столько на достижение военных результатов, сколько на психологическое давление на население и попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны. Такую оценку в интервью Апострофу озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости