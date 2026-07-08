Путин подготовил самый плохой удар за всю войну: Украину предупредили об опасности

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в настоящее время возможности Украины противодействовать российским баллистическим ракетам существенно ограничены. По его словам, даже если Киев в ближайшее время получит дополнительные ракеты PAC-3, они обеспечат защиту тех районов, где уже развернуты комплексы Patriot.

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По мнению Жданова, в ближайшее время Россия может скорректировать тактику воздушных атак. Он предполагает, что ударные беспилотники будут использоваться преимущественно как средство отвлечения украинского ПВО, в то время как основной акцент будет сделан на групповых пусках баллистических ракет по определенным целям.

"Я думаю, что именно так и будет. Дроны будут идти по небольшим партиям для отвлечения нашей системы противовоздушной обороны. А баллистику будут бросать групповыми ударами по конкретным целям", — отметил эксперт.

Жданов напомнил, что, по открытым оценкам украинской разведки, российская оборонная промышленность ежемесячно выпускает около 40-50 ракет "Искандер". Если оккупанты будут использовать несколько ракет для поражения одного объекта, они смогут совершать примерно десять подобных атак в месяц.

"Если брать примерно по пять ракет на одну цель, то выходит около десяти таких ударов в месяц. То есть ориентировочно через два дня на третий они могут совершать подобные атаки", — предположил Жданов.

Как уже писали "Комментарии", массированные российские атаки по украинским городам направлены не столько на достижение военных результатов, сколько на психологическое давление на население и попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны. Такую оценку в интервью Апострофу озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.