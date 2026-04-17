Нездійснений ультиматум: в Україні остаточно розбили нахабну вимогу Путіна до Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ категорично відкидає вимогу Росії щодо виведення українських сил із території Донбасу, назвавши подібні умови неприйнятними та нереалістичними.

Свою позицію він озвучив під час публічної дискусії ADF-Talks, що відбулася в межах 5-го Анталійського дипломатичного форуму 17 квітня. За словами глави МЗС, Україна не розглядає сценарії, які передбачають втрату контролю над Донецькою та Луганською областями або фактичну легітимізацію окупації.

Водночас українська сторона, як підкреслив Сибіга, залишається відкритою до варіантів припинення бойових дій із подальшим міжнародним моніторингом дотримання режиму тиші. Київ також підтримує ідею поетапного мирного врегулювання на основі узгодженого плану, який включає низку практичних пунктів, попри складність окремих політичних аспектів.

Окремо міністр звернув увагу на те, що російська сторона фактично висуває вимоги, які передбачають не лише військовий відступ України, а й зміну адміністративного та правового статусу окупованих територій із запровадженням російських стандартів управління, валюти та символіки.

На тлі цього в інформаційному просторі з’являються повідомлення про можливу підготовку Росії до нового етапу наступальних дій на сході України з концентрацією значних сил. За оцінками, озвученими західними медіа з посиланням на джерела розвідки, йдеться про потенційне посилення військового тиску в регіоні.

Сибіга підкреслив, що Україна не ухвалюватиме жодних рішень, які можуть поставити під загрозу її територіальну цілісність та суверенітет, і саме ця позиція залишається незмінною у всіх дипломатичних контактах.

