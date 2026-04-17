Неприемлемо и нереалистично: в Украине окончательно похоронили циничный ультиматум Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев категорически исключает требование России по выводу украинских сил с территории Донбасса, назвав подобные условия неприемлемыми и нереалистичными.

Свою позицию он озвучил в ходе публичной дискуссии ADF-Talks, состоявшейся в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума 17 апреля. По словам главы МИД, Украина не рассматривает сценарии, предполагающие потерю контроля над Донецкой и Луганской областями или фактическую легитимизацию оккупации.

В то же время, украинская сторона, как подчеркнул Сибига, остается открытой к вариантам прекращения боевых действий с последующим международным мониторингом соблюдения режима тишины. Киев также поддерживает идею поэтапного мирного урегулирования на основе согласованного плана, включающего ряд практических пунктов, несмотря на сложность отдельных политических аспектов.

Отдельно министр обратил внимание, что российская сторона фактически выдвигает требования, которые предусматривают не только военное отступление Украины, но и изменение административного и правового статуса оккупированных территорий с введением российских стандартов управления, валюты и символики.

На этом фоне в информационном пространстве появляются сообщения о возможной подготовке России к новому этапу наступательных действий на востоке Украины с концентрацией значительных сил. По оценкам, озвученным западными СМИ со ссылкой на источники разведки, речь идет о потенциальном усилении военного давления в регионе.

Сибига подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких решений, которые могут поставить под угрозу ее территориальную целостность и суверенитет, и эта позиция остается неизменной во всех дипломатических контактах.

