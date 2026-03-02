Навесні все буде вкрай складно: озвучено вкрай драматичну заяву про долю важливого міста

У Покровську досі перебуває частина українських Сил оборони. Про це повідомив начальник штабу Дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко в ефірі Київ24.

Наступ армії РФ. Фото: УНІАН

Він зазначив, що українські війська утримують оборону, розуміючи, що ворог намагається максимально нарощувати сили та захоплювати територію на кожному відтинку.

"Ми прекрасно розуміємо, що відходячи з будь-якої позиції, ворог тільки буде нарощувати на даному відтинку свої сили і намагатися якомога більше території фіксувати. Тому Сили оборони тримають оборону. Ситуація доволі складна, тому що ми прекрасно розуміємо, що авіаударами, артилерією і дронами ворог максимально намагається зрівняти землею все місто, щоб не залишилися жодних спроб і позицій для оборони", — підкреслив Яременко.

Військовий експерт також додав, що з настанням весни, коли почнеться так звана "зеленка", російські війська можуть активізувати нарощування бронегруп для наступальних дій.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше, 26 лютого, прогнозували можливе захоплення Покровська росіянами. Проте, як зазначають експерти, окупанти не досягли очікуваного результату, адже місто перестало бути "ключем до Донбасу" ще минулого літа.

Паралельно аналітики відзначають критичну ситуацію навколо Мирнограда, де окупаційні війська завершують захоплення міста. Їм вдалося прорватися до центральних районів та контролювати ключові промислові об’єкти.

