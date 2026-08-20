Наслідки страшного удару РФ відчує кожен: розкрто моторошні деталі влучень окупантів

Російські війська під час масованої атаки в ніч проти 20 серпня завдали ударів по цивільній інфраструктурі Київської області. Зокрема, під обстріл потрапили продуктові склади в Борисполі та об’єкти "Червоного Хреста". Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, атака на Київ та область тривала майже дев’ять годин, а російські війська застосували десятки ракет і реактивних безпілотників.

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Найсерйозніших наслідків зазнав Київ. У столиці пошкоджені житлові будинки та дитяча лікарня. На момент повідомлення було відомо щонайменше про 13 загиблих у Києві та області. Ще близько 40 людей отримали поранення.

"Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога", — повідомив глава уряду.

Окремо Корецький розповів про наслідки удару по Борисполю. Російські засоби ураження влучили у продуктові склади та об’єкти "Червоного Хреста". На місці виникли пожежі, які продовжують гасити рятувальники. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Крім Київщини, російські війська вночі атакували цивільну інфраструктуру в Одеській та Чернігівській областях. На Київщині, зокрема у Броварському районі, внаслідок обстрілу загинула людина, ще семеро людей постраждали. У столиці кількість загиблих становила 12 людей, понад 30 осіб отримали поранення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує змінювати тактику масованих ударів по Україні, комбінуючи різні типи ракет і безпілотників. Такий підхід, за словами військового експерта Івана Тимочка, має на меті ускладнити роботу української протиповітряної оборони та перевантажити її під час атаки.