Стратегія Сполучених Штатів у спробах чинити тиск на Україну під час мирних переговорів виявилася неефективною. Натомість головна роль у цих процесах мала б належати Дональду Трампу, який, на думку деяких європейських дипломатів, повинен концентрувати зусилля на впливі на Російську Федерацію, а не на Київ. Таку позицію озвучила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтерв’ю для Bloomberg TV.

Вона підкреслила, що після повернення Трампа до Білого дому президент неодноразово закликав українську сторону робити поступки Москві, мотивуючи це прагненням прискорити завершення війни. У той самий час Дональд Трамп погрожував Росії введенням нових санкцій, але, як зауважила Каллас, більшість із них так і не були реалізовані на практиці.

"Підхід США полягав у тиску на жертву — на Україну. Рік такого впливу не приніс результату, і, можливо, варто переорієнтувати увагу на іншу сторону конфлікту", — наголосила Каллас.

Її слова прозвучали на фоні спроб американської адміністрації розблокувати переговорний процес, який застиг у глухому куті. Водночас європейські союзники України залишаються поза ключовими перемовинами, хоча продовжують фінансувати закупівлі озброєння для Києва. Це відбувається після того, як Дональд Трамп значно скоротив обсяги військової допомоги США.

Як вже писали "Коментарі", Європейська Рада наполягає на повазі Угорщиною рішення щодо кредиту Україні на 90 млрд євро, яке Будапешт заблокував після попередньої згоди в грудні 2025 року. Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Коста під час візиту до Києва, передає Politico. Лідер ЄС прибув разом з іншими представниками країн-членів, щоб продемонструвати підтримку України у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.