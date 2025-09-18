logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході дізналися, як Путіну нахабно брешуть свої ж про ситуацію на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході дізналися, як Путіну нахабно брешуть свої ж про ситуацію на фронті

Reuters пише про те, що РФ і Україна готуються до нових зіткнень на фронті

18 вересня 2025, 06:52
Кравцев Сергей

Російське військове командування стверджує про просування окупаційних військ на всіх фронтах в Україні, але українські джерела фіксують локальні успіхи оборони. Обидві сторони готуються до нових зіткнень. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації агентства "Reuters".

На Заході дізналися, як Путіну нахабно брешуть свої ж про ситуацію на фронті

Путін і Герасимов. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначили, що президентські та військові відомства обох країн продовжують надавати суперечливу інформацію про хід бойових дій на сході України.

Так 17 вересня Міноборони Росії повідомило, що начальник штабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування московських сил ведеться практично в усіх напрямках.

За інформацією Герасимова, найбільші зіткнення відбуваються у районі Червоноармійська (радянська назва Покровська), де українські підрозділи намагаються зупинити наступ, проте безуспішно.

Російський генерал також згадав про просування військ на захід – у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а на північ – до Куп'янська та Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуваннями інфраструктури.

Водночас українські офіційні особи та президент Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх противника на фронті. В інтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що, незважаючи на очікування нових атак РФ, останні три наступальні операції росіян не принесли значних результатів, хоча Київ готується до більш масштабних атак.

Українські командири стверджують, що в районі Покровська їхні війська відобразили наступ, а дані відкритих джерел, як-от військовий блог DeepState, фіксують локальні успіхи української оборони в сусідніх районах. Поблизу Куп'янська спроба просування російських військ, за словами представників ЗСУ, призвела до захоплення частини супротивника у полон.

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою: російські заяви про просування викликають сумніви, а українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони. Обидві сторони готуються до нових наступів, що вказує на продовження бойових дій і необхідність постійного моніторингу ситуації на сході країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – коли закінчиться війна: у Кабміні назвали три сценарії.




Джерело: https://www.reuters.com/world/top-russian-officer-reports-advances-all-ukrainian-fronts-2025-09-17/
