Мирний план щодо України стане вбивством для Путіна: озвучено шокуючий момент

Політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк зазначає, що мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, у цілому ґрунтується на напрацюваннях, які формувалися під час тривалого переговорного процесу. Йдеться про результати роботи різних робочих груп, до яких входили не лише представники Офісу Президента, а й фахівці зі Збройних Сил України та розвідувальних структур.

Водночас експерт скептично оцінює ймовірність того, що Росія погодиться на запропонований формат врегулювання. На його думку, ключовою перепоною стане перший пункт плану, який передбачає безумовне підтвердження суверенітету України.

"Усе, на моє переконання, впиратиметься саме в перший пункт — він є визначальним: це визнання суверенітету України", — наголосив Антонюк.

Він пояснив, що поняття суверенітету охоплює весь спектр базових державних прав. Зокрема, це право України самостійно обирати зовнішньополітичний курс, включно з можливим вступом до НАТО та Європейського Союзу, а також незалежно визначати чисельність і структуру власних Збройних Сил.

Антонюк підкреслив, що всі пропозиції, які Кремль висував у рамках переговорів ще з 2014 року, фактично зводилися до заперечення української державності. Саме тому, за його словами, Росія й надалі намагатиметься блокувати або саботувати переговорні процеси, нав’язуючи Україні моделі, які суперечать її національним інтересам.

Водночас експерт звертає увагу, що в Кремлі змушені враховувати власні економічні можливості. Не виключено, що в певний піковий момент Росія може бути змушена перейти до більш прагматичного й предметного діалогу. Антонюк припускає, що така зміна позиції можлива наприкінці першого кварталу наступного року.

