Это станет убийством для Путина: озвучен шокирующий момент о мирном плане по Украине

Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк отмечает, что мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, в целом основан на наработках, которые формировались во время длительного переговорного процесса. Речь идет о результатах работы различных рабочих групп, в которые входили не только представители Офиса Президента, но и специалисты Вооруженных Сил Украины и разведывательных структур.

В то же время, эксперт скептически оценивает вероятность того, что Россия согласится на предложенный формат урегулирования. По его мнению, ключевым препятствием станет первый пункт плана, предусматривающий безусловное подтверждение суверенитета Украины.

"Все, по моему убеждению, будет упираться именно в первый пункт — он определяющий: это признание суверенитета Украины", — подчеркнул Антонюк.

Он пояснил, что понятие суверенитета обхватывает весь диапазон базовых государственных прав. В частности, это право Украины самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, включая возможное вступление в НАТО и Европейский Союз, а также независимо определять численность и структуру собственных Вооруженных Сил.

Антонюк подчеркнул, что все предложения, которые Кремль выдвигал в рамках переговоров еще с 2014 года, фактически сводились к отрицанию украинской государственности. Именно поэтому, по его словам, Россия и дальше будет пытаться блокировать или саботировать переговорные процессы, навязывая Украине модели, противоречащие ее национальным интересам.

В то же время, эксперт обращает внимание, что в Кремле вынуждены учитывать собственные экономические возможности. Не исключено, что в определенный пиковый момент Россия может быть вынуждена перейти к более прагматичному и предметному диалогу. Антонюк предполагает, что такое изменение позиции возможно в конце первого квартала следующего года.

